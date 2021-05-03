مقتل عدد من مرتزقة الاحتلال التركي بعد اقتتال بينهم في الباب وعفرين

قتل عدد من الإرهابيين من مرتزقة الاحتلال التركي في اقتتال بينهم بمدينتي الباب وعفرين في ريف حلب الشمالي.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن اشتباكات عنيفة دارت بين إرهابيي فصيل ما يسمى “جيش الأحفاد” ومرتزقة آخرين مما يعرف بـ “فرقة الحمزة” في مدينة الباب بعد خلاف نشب بينهم ما تسبب بوقوع قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين من الطرفين.

ولفتت المصادر إلى مقتل اثنين من مرتزقة الاحتلال التركي بعد هجوم شنه مجهولون على حاجز لهم في ناحية شران بمحيط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وتشهد مناطق انتشار قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية حالة من الفلتان الأمني والاقتتال والتناحر بين فصائل المرتزقة من جراء خلافات تنشب بينهم بين الحين والآخر على المسروقات من ممتلكات المواطنين ومحاصيلهم الزراعية كما تشهد هذه المناطق عمليات تصفية واغتيالات متبادلة بين المرتزقة عبر زرع عبوات ناسفة وتفجير سيارات ودراجات مفخخة غالباً ما تسفر عن وقوع شهداء وإصابات في صفوف المدنيين.