مصرع شخصين في الجزائر من جراء الأمطار

لقي شخصان مصرعهما من جراء فيضانات تسببت بها أمطار غزيرة على مناطق عدة شرق الجزائر.

وذكرت الحماية المدنية الجزائرية في بيان أن “ارتفاع منسوب مياه مجرى مائي في مدوكال بولاية باتنة تسبب بجرف شخصين فجر اليوم حيث تم العثور على جثتيهما لاحقاً في حين تم إنقاذ شخص ثالث من فرقة الغطاسين”.

من جهتها ذكرت وسائل إعلام محلية أن مزارعين حاولا تخطي المجرى المائي بجرارهما فجرفتهما المياه بسرعتها القوية.

وشهد جنوب ولايتي باتنة والمسيلة تساقط كميات أمطار كبيرة خلال فترة وجيزة ما تسبب لخسائر مادية.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية حذرت من تساقط أمطار غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد في 19 ولاية جزائرية.

«سانا»