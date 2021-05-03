روسيا: 336 وفاة و8489 إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 336 حالة وفاة و8489 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبيّنت السلطات الصحية الروسية اليوم أن إجمالي المصابين في البلاد بالفيروس بلغ منذ بدء تفشي الوباء 4 ملايين و831744 مصابا تعافى منهم 4 ملايين و450289 شخصاً بينما توفي بسببه 111198 شخصاً.

وذكر موقع «روسيا اليوم» أن الإحصاءات والبيانات الرسمية خلال الأسابيع الأخيرة تظهر استقراراً في الوضع الوبائي بروسيا حيث تترواح حصيلة الإصابات اليومية بين 8 و9 آلاف إصابة.

وتوزعت الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الاخيرة على 82 إقليما روسيا وكان أكبر عدد منها في العاصمة موسكو 2635 تليها مدينة بطرسبورغ 704 ثم المناطق المجاورة لموسكو 641.

وكانت روسيا أطلقت منذ بداية العام الجاري حملة تطعيم مجانية ضد فيروس كورونا في جميع مناطق البلاد.