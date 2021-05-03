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عون: من حق لبنان استثمار ثرواته في المنطقة الاقتصادية الخالصة

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أهمية تصحيح الحدود البحرية للبنان مع فلسطين المحتلة وفقاً للقوانين والأنظمة الدولية مجدداً التمسك بحق لبنان في استثمار ثرواته الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وقال عون خلال ترؤسه اجتماعاً اليوم لأعضاء الوفد اللبناني إلى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة: إن “تجاوب لبنان مع استئناف المفاوضات غير المباشرة برعاية الولايات المتحدة الأميركية واستضافة الأمم المتحدة يعكس رغبته في أن تسفر عن نتائج إيجابية من شأنها الاستمرار في حفظ الاستقرار والأمان في المنطقة الجنوبية”.

وتم خلال الاجتماع عرض التطورات التي حصلت منذ توقف الاجتماعات في كانون الأول الماضي والمستجدات حول الاتصالات التي أجريت لاستئنافها حيث زود عون أعضاء الوفد المفاوض بتوجيهاته.

ويؤكد المسؤولون اللبنانيون على حق لبنان في الدفاع عن ثرواته وحقوقه بكل الوسائل المتاحة في مواجهة مخططات العدو الإسرائيلي التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة للبنان.

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