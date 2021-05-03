كرة يد الشعلة إلى أين؟.. اجتماع غداً الثلاثاء لبحث واقع اللعبة

دمشق - تشرين

بعد تدني وهبوط مستوى لعبة كرة اليد في نادي الشعلة ( واجهة النادي) واللعبة الشعبية الأولى ولاسيما في هذا الموسم الذي لم تستطع فيه التأهل للبلي أوف في جميع الفئات (الناشئين والشباب والرجال) في مسابقات اتحاد كرة اليد على غير العادة على الرغم من وجود الخامات والمواهب المميزة لكن من دون جدوى وهذا ما حدى بمجلس الإدارة ممثلاً بالمهندس بلال البرماوي إلى عقد اجتماع موسع مع كوادر النادي وخبرات كرة اليد غداً الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف في صالة السبيل ، وذلك للوقوف على واقع اللعبة وبحث جميع آليات التطوير والنهوض بكرة يد الشعلة وعودتها إلى ألقها وسابق عهدها والتي تعد واجهة رياضة محافظة درعا ومدرسة من أهم مدارس كرة اليد السورية.

وستكون الأولوية لمناقشة وسائل تطوير اللعبة ضمن أجندات مدروسة بشكل احترافي مع الاستماع لآراء الخبرات الوطنية ورؤيتهم ومقترحاتهم للتطوير، أضف إلى ذلك أن إدارة النادي ستقدم التسهيلات كافة لنجاح اللعبة وتألقها وعودتها كما كانت سابقاً في المنافسة بجميع الدوريات والمسابقات على اختلاف فئاتها مع إطلاق مشروع افتتاح مدرسة لكرة اليد لفئة الصغار، دورة رمضانية، تشارك فيها فرق من خبرات اللعبة ونجوم قدامى، إضافة إلى ناديي القنيطرة ودرعا البلد.