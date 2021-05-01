الرئاسة الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين ومقدساتهم في القدس

أدانت الرئاسة الفلسطينية جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين ومقدساتهم خلال احتفالات سبت النور في قلب مدينة القدس المحتلة مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقفها.

وكانت قوات الاحتلال اعتدت على الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة وكثفت حواجزها في محيط المدينة ومنعت وصول الفلسطينيين إلى كنيسة القيامة للاحتفال بسبت النور للكنائس التي تسير وفق التقويم الشرقي واعتدت عليهم بالضرب.

ونقلت وكالة «وفا» عن الرئاسة قولها في بيان اليوم إن هذا الأمر أعاق وصول آلاف الفلسطينيين لأداء شعائرهم الدينية في سلام وأمان مؤكدة أن قيام الاحتلال بنشر الحواجز في محيط القدس واستفزاز المصلين وتحويل كنيسة القيامة ومحيطها إلى ثكنة عسكرية لن يرهب الشعب الفلسطيني في الحفاظ على هويته الفلسطينية والتمسك بممارسة شعائره الدينية التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية.

وشددت الرئاسة على أن القدس ستبقى عاصمة أبدية لدولة فلسطين وسيبقى أهلها عنوان الحق والصمود على أرضه التي لن يتخلى عن ذرة من ترابها.

«سانا»