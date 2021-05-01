العقاري ينفذ ستة آلاف عملية دفع إلكتروني خلال أسبوع

أعلن المصرف العقاري عن تنفيذ 6 آلاف عملية دفع الكتروني بقيمة 5ر24 مليون ليرة سورية عبر بوابة الدفع الالكتروني للمصرف منذ تشغيل البوابة عبر الموقع الإلكتروني المخصص منذ نحو أسبوع وحتى تاريخه.

وفي تصريح لـ «سانا» أكد مدير عام المصرف الدكتور مدين علي تزايد الإقبال من زبائن المصرف على الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني وتسديد فواتيرهم عبر بوابة الدفع لدى المصرف موضحاً أن تقديم هذه الخدمات يأتي بالتعاون مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية.

وأشار علي إلى أن المصرف ينفذ عبر بوابة الدفع الالكتروني خدمات دفع الفواتير مثل الكهرباء والمياه والهاتف الثابت ورسوم مديريات النقل ومخالفات السيارات مبيناً أنه بإمكان الراغبين بالاستفادة من خدمات البوابة التقدم بطلب الاشتراك في أحد فروع المصرف وسيتم تفعيل الحساب عبر رسالة قصيرة خلال 72 ساعة.

يذكر أن عمولات دفع الفواتير رمزية يدفعها مصدر الفاتورة للخدمات الأساسية وفي حال عدم الاشتراك بخدمة بنك الإنترنت يمكن تقديم طلب اشتراك بخدمة دفع الفواتير في أي فرع من فروع المصرف مقابل رسم اشتراك سنوي بقيمة 1000 ليرة سورية فقط وخلال 24 ساعة تصل رسالة عبر موبايل المشترك تتضمن كلمة المرور علماً أن الحصول على اسم المستخدم يتم حين تقديم طلب الاشتراك.