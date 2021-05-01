عراقجي: تفاهمنا في فيينا على رفع العقوبات عن عدة قطاعات إيرانية

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين في محادثات فيينا عباس عراقجي أنه تمت الموافقة خلال المحادثات حول الاتفاق النووي على رفع العقوبات عن عدة قطاعات في إيران على رأسها قطاع النفط.

وقال عراقجي في تصريحات للتلفزيون الإيراني اليوم إنه تمت الموافقة على رفع العقوبات عن قطاعات الطاقة والقطاعات النفطية والمصرفية والبيتروكيماوية وأيضا شطب معظم الأسماء والشركات من قائمة العقوبات وإن المباحثات مستمرة بشأن البقية.

وشدد عراقجي على ضرورة رفع الحظر وكل الإجراءات المتعلقة بالجانب المالي والمصرفي المفروضة على إيران استنادا إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها حتى الآن، مشيراً إلى وجود اتفاق في هذا الصدد.

وأضاف عراقجي إن المفاوضات لا تزال جارية لرفع الحظر المفروض على بعض الأفراد والمؤسسات الإيرانية، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على رفع معظمهم من قائمة الحظر وأن هناك آخرين ممن لا يزالون في القائمة لأسباب مختلفة وما زلنا نتفاوض من أجل تسوية هذا الجزء من القضية.

«سانا»