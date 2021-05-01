إخماد حريق بأعشاب يابسة في ريف حمص الشرقي

أخمد فوج إطفاء حمص اليوم حريقاً نشب بأعشاب يابسة على الطريق العام قرب قرية المضابع بريف حمص الشرقي.

وذكر قائد فوج إطفاء حمص العميد حسن عمار في تصريح لمراسل سانا أن غرفة عمليات الفوج تلقت بلاغاً حول نشوب حريق بأعشاب على جانب الطريق العام قرب مفرق قرية المضابع وعلى الفور توجه عناصر الفوج الى المكان وعملوا على محاصرة الحريق لمنع امتداده بفعل الرياح ومن ثم سيطروا عليه وأخمدوه وقاموا بعملية التبريد للحيلولة دون تجدد النار.

وكان عناصر فوج إطفاء حمص أخمدوا أمس حريقاً طال أشجاراً مثمرة وحراجية وأعشابا بقرية جبلايا بريف حمص الغربي.