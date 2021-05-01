الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس تطالب بوقف جرائم الاحتلال

طالبت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية والعمل على وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين ومقدساتهم ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأوضح الأمين العام للهيئة حنا عيسى في بيان اليوم أوردته وكالة “وفا” أن ما قامت به قوات الاحتلال من اعتداء واعتقال ضد الفلسطينيين ونشر العديد من الحواجز في محيط مدينة القدس ومنع وصول الفلسطينيين لكنيسة القيامة للاحتفال بسبت النور هو جزء من مخطط احتلالي لتهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها والسيطرة على مقدساتها وإلغاء الوجود الفلسطيني فيها.

ودعا عيسى إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمقدسات المسيحية والإسلامية وضمان حرية العبادة وحق المصلين بالوصول إليها وفق اتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان.

وصعدت قوات الاحتلال منذ بداية شهر رمضان اعتداءاتها على الفلسطينيين في القدس المحتلة واعتدت على المصلين ما أدى إلى إصابة المئات واعتقلت العشرات في إطار مخططاتها لتهويد المدينة وإفراغها من الوجود الفلسطيني.

سانا