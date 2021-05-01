رئاسة مجلس الوزراء تهنئ العمال في عيدهم: الاستمرار باتخاذ إجراءات تحسين وضعهم المعيشي

بمناسبة عيد العمال هنأت رئاسة مجلس الوزراء الطبقة العاملة في سورية وتنظيمهم النقابي الاتحاد العام لنقابات العمال لافتة إلى أن هذا العيد يرمز لقدسية العمل والإخلاص والتفاني فيه في سبيل مواجهة التحديات الراهنة التي تتعرض لها البلاد.

وأكدت رئاسة مجلس الوزراء في بيان تلقت «سانا» نسخة منه تقديرها الكبير لعمال سورية الذين حافظوا على منشآتهم وقدموا التضحيات الجسام مشيرة إلى أنهم اليوم يبذلون أقصى الجهود والطاقات خلف خطوط الإنتاج وفي مواقع العمل المختلفة على امتداد ساحة الوطن لإنتاج ما يحتاجه شعبنا الذي يتعرض منذ عشر سنوات للإرهاب وإجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب تستهدفه في أساسيات حياته اليومية وحاجاته الضرورية.

وأشارت رئاسة مجلس الوزراء إلى ضرورة حشد الطاقات الوطنية كاملة وفي مقدمتها طاقات الطبقة العاملة السورية لمواجهة التحديات الراهنة وبذل أقصى الجهود لإعادة إعمار وبناء ما دمره الإرهاب مع التأكيد على الاستمرار باتخاذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة لتحسين الوضع المعيشي للعمال الذين حموا الوطن بسواعدهم وانتمائهم.

وتوجهت رئاسة مجلس الوزراء بالرحمة على أرواح شهداء الطبقة الذين دافعوا عن منشآتهم في وجه الإرهاب مؤكدة أن صمود العمال في مواقع عملهم خلف جيشنا الباسل كان له دور كبير في انتصار سورية واستمرار عجلة الإنتاج فيها.