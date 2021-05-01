في عيد العمال..مظاهرات بفرنسا رفضاً لسياسات ماكرون الاقتصادية

انطلقت مظاهرات في عدة مدن فرنسية اليوم بدعوة من الاتحاد العام للعمل والاتحاد النقابي الموحد والاتحاد الوطني لطلاب فرنسا والاتحاد الوطني للمدارس الثانوية إحياء للأول من أيار عيد العمال العالمي وتنديداً بسياسات الحكومة.

وجرت المظاهرات بدعوة من الاتحادات والنقابات تحت شعار “جعل الأول من أيار يوم العمل والمطالبة بالوظائف ورفع الأجور والخدمات العامة والحماية الاجتماعية والحريات والسلام في العالم”.

وأشارت صحيفة «لابروفانس» الفرنسية إلى أن المظاهرة الأولى انطلقت في مرسيليا تحت المطر وضمت المنظمات النقابية التقليدية والجهات الفاعلة في عالم الثقافة وحمل المشاركون لافتة ضخمة تندد بسياسات حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاقتصادية وموقفها من أزمة البطالة المتصاعدة في البلاد.

وتشهد فرنسا بشكل دوري احتجاجات شعبية قادتها على مدى السنوات الماضية حركة السترات الصفراء تنديداً بسياسات حكومة ماكرون الاقتصادية.

«سانا»