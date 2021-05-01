انفجار عبوة في رأس العين المحتلة

وقع ظهر اليوم انفجار ناجم عن عبوة ناسفة في مدينة رأس العين بريف الحسكة التي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين.

وذكرت مصادر محلية لمراسل «سانا» أن «عبوة ناسفة كانت مزروعة في وقت سابق ضمن أحد المحال التجارية القديمة في حارة حرب بمدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة الشمالي».

وأشارت المصادر إلى أن الانفجار «تسبب بتدمير المحل ووقوع أضرار مادية في المحال المجاورة».

وينتشر مرتزقة إرهابيون يتبعون لقوات الاحتلال التركي في مدينة رأس العين، حيث تسود حالة من الفلتان الأمني داخل المدينة التي تشهد تفجيرات واغتيالات وحرب تصفية بين المرتزقة الإرهابيين نتيجة الخلافات فيما بينهم على المسروقات والسيطرة على المعابر.