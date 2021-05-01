جباروف: العقوبات المفروضة على روسيا تضر باقتصادات أوروبا

أكد النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الفيدرالية الروسي للشؤون الخارجية فلاديمير جباروف أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تصب في مصلحة الولايات المتحدة وتضر باقتصادات الدول الأوروبية نفسها.

وقال جباروف في تصريح لوسائل إعلام روسية اليوم: “يسعى الأمريكيون إلى تحقيق هدفين… أولاً لا يسمحون لأوروبا بالتطور لطالما اعتبروا أن أوروبا الموحدة منافس لهم وثانياً هم يحاولون أن يضروا بروسيا”.

وأوضح جباروف أن العديد من دول أوروبا الغربية تعارض الحظر المفروض على مشروع «التيار الشمالي 2» وفصل روسيا عن نظام سويفت لأنها تعرف مقدار الضرر الذي يتسبب به لها.

و فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في 2 آذار الماضي عقوبات على مسؤولين بارزين في الحكومة الروسية وذلك على خلفية قضية المعارض أليكسي نافالني.

ولاحقاً ساءت العلاقات بين روسيا والدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على خلفية الأزمة الأوكرانية حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي أما روسيا فقامت رداً على هذه العقوبات بحظر تجاري تجاه هذه الدول.

«سانا»