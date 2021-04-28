منوعات

مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في لوس أنجلوس

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب شخص آخر في إطلاق نار بمدينة لوس أنجلوس غرب الولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام عن الشرطة قولها إن شخصاً قام بإطلاق نار عشوائي من سيارة مسرعة في وسط المدينة ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخر وبعد مطاردة بالسيارات استمرت ثلاث ساعات على جسر طريق سريع قتل المشتبه به برصاص الشرطة.

وأشارت الشرطة إلى أنها تحقق فيما إذا كانت عمليات إطلاق النار جرائم كراهية لأن اثنين من ضحايا إطلاق النار كانا رجلين آسيويين وتوفي أحدهما متأثراً بجروحه.

ويأتي ذلك وسط تصاعد في أعمال العنف ضد الأقليات في جميع أنحاء أمريكا.

وتعد حوادث إطلاق النار أمرا شائعا في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأميركي وحق حيازة السلاح الفردي.

«سانا»

قد يعجبك ايضا
الصحة

فرنسا.. 370 وفاة و30 ألف إصابة بكورونا

الصحة

1478 إصابة جديدة و27 وفاة بكورونا في لبنان

الصحة

تسمم الحمل يزيد خطر إصابة النساء بالسكتة الدماغية

الصحة

21713 إصابة جديدة بكورونا في إيران