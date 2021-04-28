٥٤٢ طالباً جامعياً تقدموا للحصول على قروض

السويداء - طلال الكفيري

أقفل مصرف التسليف الطلابي في السويداء سجلاته الخاصة بالقروض الطلابية، لتصل الطلبات المقدمة من الطلاب الجامعيين الراغبين في الحصول على هذا القرض إلى ٥٤٢ طلباً.

و أشار مدير المصرف الطلابي في السويداء حسان غزلان إلى أن الإقبال على تقديم الطلبات كان كبيراً, حيث تقدم للمصرف ٢٣٠ طالباً بطلباتهم للحصول على قروض شهرية وهذا القرض هو راتب شهري مقداره ٤٠ ألف ليرة يتم منحه للطالب خلال مسيرته الدراسية الجامعية الأولى وللتعليم النظامي حصراً، إضافة إلى ٣١٢ طالباً تقدموا بطلباتهم للحصول على قروض شخصية وهذا القرض مقداره ٣٠٠ ألف ليرة يحصل عليها الطالب من دون أي فائدة أو طوابع أو رسوم، الهدف منه تمكين الطالب من شراء مستلزماته الدراسية، حيث يسدد هذا القرض على أقساط شهرية بمعدل عشرة آلاف ليرة، تبدأ من أول شهر يلي استلام القرض.

لافتاً إلى أن إدارة المصرف عند الانتهاء من التسجيل قامت بإرسال البيانات المدونة لديها الخاصة بالطلبة المتقدمين للقروض إلى الإدارة العامة للحصول على الموافقة عليها .

وأضاف غزلان: بعد صدور أسماء المقبولين سيتم استكمال بقية الأوراق الثبوتية اللازمة وتحرير مبلغ القرض بموجب شيكات اسمية تقبض من المصرف التجاري السوري.