حركة أمل: الاعتداءات الإسرائيلية على سورية هدفها دعم الإرهابيين

جدّد المكتب السياسي لحركة أمل اللبنانية إدانته وشجبه الاعتداءات الإسرائيلية على سورية، مشيراً إلى أنها تكشف مدى تورط الاحتلال في دعم الإرهابيين.

وأشار المكتب في بيان له اليوم بعد اجتماعه برئاسة جميل حايك إلى أن استمرار الاعتداءات من قبل العدو الصهيوني يعطي مزيداً من الأدلة على حجم التورط الإسرائيلي في الحرب الإرهابية ضد سورية، مضيفاً: إنه كلما تقدمت مساحات الأمن والأمان وأنجزت الدولة السورية الانتصارات واندحر الإرهاب يقدم العدو على شن الاعتداءات من أجل فرض وقائع ميدانية وسياسية لمصلحته.

وتصدت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري فجر الخميس الماضي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

من جهة أخرى أكد بيان حركة أمل أن انتفاضة القدس الحالية ضد الاحتلال الإسرائيلي تثبت أن الشعب الفلسطيني عصي على التطبيع والاستسلام.