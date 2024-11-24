مؤتمر “كوب 29” يعكس عدم التوازن في الأولويات العالمية.. 300 مليار دولار.. تعهدات بمواجهة تغير المناخ تقل عن مشتريات مستحضرات التجميل

تشرين- رصد:

وافقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب 29)، على إنفاق 300 مليار دولار سنوياً على تمويل مكافحة تغير المناخ وتبعاته، غير أن تعهدات مواجهة التغير المناخي -وفقاً لتقارير حديثة- أقل من إجمالي الإنفاق العالمي على مستحضرات التجميل سنوياً، وهو ما يشير إلى أن هذه التعهدات لا تزال متأخرة عن المستوى المطلوب لتحقيق أهداف المناخ، ما يعكس عدم التوازن في الأولويات العالمية.

وفي ما يلي، بعض الطرق لاستيعاب ما قد يشكله المبلغ المحدد لمكافحة تغير المناخ مقارنة بالإنفاق في مجالات رئيسية أخرى بالعالم:

• مشتريات مستحضرات التجميل

تقدر شركة “باين آند كومباني” قيمة سوق السلع الفاخرة العالمية بنحو 363 مليار يورو (378 مليار دولار) عام 2024

• القوة العسكرية

يقول معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام: إن إنفاق الحكومات حول العالم على القطاع العسكري في 2023 بلغ 6.7 مليارات دولار يومياً، وهذا يعني أن هدف تمويل مكافحة تغير المناخ السنوي البالغ 300 مليار دولار يعادل 45 يوماً من الإنفاق العسكري عالمياً.

• استهلاك النفط

300 مليار دولار حالياً هي ثمن كل النفط الخام الذي يستخدمه العالم في أكثر من 40 يوماً بقليل، وذلك وفقاً لحسابات (رويترز) بناء على الطلب العالمي على النفط الخام بحوالي 100 مليون برميل يومياً وأسعار خام برنت في نهاية تشرين الثاني.

• إيلون ماسك

وفقاً لمجلة (فوربس) بلغت القيمة الصافية لثروة إيلون ماسك 321.7 مليار دولار خلال الشهر الجاري، وشارك الملياردير ماسك (أغنى رجل في العالم ومالك منصة إكس للتواصل الاجتماعي) حتى الآن في تأسيس أكثر من 6 شركات، منها تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية، وسبيس إكس المنتجة للصواريخ في مجال الفضاء.

• خسائر الأعاصير

تسبب الإعصار كاترينا، أحد أكثر الأعاصير تدميراً وفتكاً في تاريخ الولايات المتحدة، بأضرار قدرت قيمتها بنحو 200 مليار دولار في 2005.

ووفقاً لتقديرات “أكيو ويذر”، يمكن أن تصل قيمة الخسائر الاقتصادية للإعصار هيلين، الذي ضرب بقوة إضافية بسبب تغير المناخ هذا العام، إلى 250 مليار دولار في الولايات المتحدة.

كما تشير تقديرات أولية لوكالة “مورنينغ ستار دي بي آر إس” للتصنيفات الائتمانية إلى أن الإعصار ميلتون، الذي زادت حرارة المحيط أيضاً من قوته، قد يكلف المؤمّن عليهم وغير المؤمّن عليهم ما يقرب من 100 مليار دولار.

• تجارة النحاس

بلغ الناتج المحلي الإجمالي لتشيلي (أكبر دولة منتجة للنحاس في العالم) 335.5 مليار دولار عام 2023، وفقاً لبيانات البنك الدولي.

• حزمة الإنقاذ المالي لليونان

أنفقت دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي حوالي 260 مليار يورو (271 مليار دولار) بين عامي 2010 و2018 ضمن برامج إنقاذ مالي لليونان، وهي أكبر عملية إنقاذ دولة في التاريخ الاقتصادي.

• سندات بريطانية

تحتاج الحكومة البريطانية الجديدة إلى زيادة الاقتراض لتمويل موازنتها. ومن المتوقع أن ترتفع إصدارات السندات الحكومية إلى 296.9 مليار جنيه إسترليني (372.05 مليار دولار) للسنة المالية الحالية.

• حصة في شركة

وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن، تبلغ قيمة حصة قدرها 10% من شركة مايكروسوفت العملاقة ما يزيد قليلاً على 300 مليار دولار.

أما القيمة السوقية لشركة شيفرون النفطية الأميركية العملاقة فتبلغ 292 مليار دولار.

• عملات مشفرة

يبلغ هدف التمويل المناخي السنوي 75% من القيمة الإجمالية للسوق العالمية لإيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم.

وقد تغطي 3 ملايين بيتكوين هدف التمويل المناخي السنوي إذ تقترب أكبر عملة مشفرة في العالم من مستوى 100 ألف دولار بعد ارتفاع قوي مدعوم بفوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية في الخامس من تشرين الثاني الجاري.‏