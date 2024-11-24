سورية تؤكد أن النهج العدائي للولايات المتحدة الأمريكية سيأخذ العالم إلى خطر اندلاع حرب نووية يدفع ثمنها الجميع

أدانت سورية النهج العدائي الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا الاتحادية، من خلال تزويد أوكرانيا بصواريخ باليستية بعيدة المدى، محذرةً من أن هذا الأمر سيدفع بالمنطقة وما حولها إلى مستوى غير مسبوق من التصعيد، وسيأخذ العالم إلى خطر اندلاع حرب نووية يدفع ثمنها جميع شعوب العالم.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين اليوم: “تواصل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الجماعي انتهاج سياسات تقوّض الأمن والاستقرار حول العالم، وذلك من خلال استمرار دعمها اللامحدود لكل من نظام زيلينسكي في أوروبا، والكيان الصهيوني في منطقتنا.

إن النهج العدائي للولايات المتحدة الأمريكية المتمثل بتحدي القوانين الدولية ونقل الأسلحة المتطورة لأطراف تتحالف معها ينتهك اتفاقيات ومعاهدات ضبط التسلح، وهذا يظهر جلياً في دعمها لنظام كييف ورئيسه المنتهية ولايته لمهاجمة الأراضي الروسية وزعزعة الأمن والاستقرار في أوروبا والعالم، إلى جانب تزويدها الكيان الصهيوني بالصواريخ الدقيقة لتنفيذ عدوان همجي على سورية ولبنان، ما يؤكد الدور الهدّام الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية للإبقاء على هيمنتها.

تُدين الجمهورية العربية السورية بأشدّ العبارات الأعمال العدائية التي تدفع بها الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا الاتحادية، وذلك من خلال تزويد أوكرانيا بصواريخ باليستية بعيدة المدى بما يسمح لها باستخدامها لشنّ هجمات في العمق الروسي، الأمر الذي سيدفع بالمنطقة وما حولها إلى مستوى غير مسبوق من التصعيد، وسيأخذ العالم إلى خطر اندلاع حرب نووية يدفع ثمنها جميع شعوب العالم.

تحذر الجمهورية العربية السورية من أن سعي الولايات المتحدة الأمريكية لتأجيج الصراع في المناطق المشتعلة وتزويد عملائها في كل مكان بأسلحة متطورة سيفضي إلى دفع منظومة الأمن والاستقرار في العالم نحو الانهيار”.