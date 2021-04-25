عمليات بحث مكثفة عن جثمان الطفلة التي غرقت مع شقيقها في نهر بردى

عمليات بحث مكثفة يقوم بها عناصر زمرة الإنقاذ في فوج إطفاء دمشق للعثور على جثمان الطفلة التي غرقت مع شقيقها في مجرى نهر بردى بمنطقة الهامة في دمشق منذ أربعة أيام حيث تمكنوا أمس من انتشال جثمان شقيقها وعمره 8 سنوات.

وأوضح أنس الأحمد نائب آمر زمرة الإنقاذ في فوج إطفاء دمشق في تصريح لـ سانا أن عمليات البحث مستمرة يومياً منذ ساعات الصباح للعثور على جثمان الطفلة 5 سنوات، مبيناً أن عمليات البحث وتفتيش النهر شملت جميع فروعه من منطقة الهامة وصولاً إلى ساحة المرجة وقلعة دمشق.

وأشار الأحمد إلى الصعوبة التي تواجه عناصر الإنقاذ بسبب قوة دفع المياه وسرعتها العالية واضطرارهم إلى القيام بعمليات الغطس في الأماكن العميقة من النهر واستخدام الحبال وغير ذلك من الأدوات، لافتاً إلى أن عمليات البحث انتهت اليوم وستستأنف غداً صباحاً بتتبع النهر حتى الوصول إلى الغوطة.

ويبحث عناصر الإنقاذ منذ يوم الأربعاء الماضي عن الطفلين بعد إخطارهم من منطقة قدسيا بغرقهما بينما كانا يسبحان في النهر في منطقة الهامة.

“سانا”