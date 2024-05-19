آخر الأخبارأخبارسياسة

الخامنئي: على الشعب الإيراني ألا يقلق ولن يكون هناك خلل في عمل البلاد

أعرب قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي عن تأثره بالحادث المقلق الذي تعرضت له مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه مساء اليوم.

وقال الخامنئي خلال لقائه عدداً من أسر الحرس الثوري: “نرجو من الله تعالى أن يعيد الرئيس المحترم ورفاقه إلى حضن الشعب، الجميع يدعون الله لسلامتهم”.

وأضاف: “على الشعب الإيراني ألا يقلق لأنه لن يحدث أي خلل في عمل البلاد”.

وتعرضت المروحية التي تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان لهبوط اضطراري في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران بسبب الظروف الجوية السيئة، بينما تواصل فرق الإنقاذ محاولة الوصول إلى مكان الهبوط في ظروف جوية معقدة.

من جهتها عقدت الحكومة الإيرانية برئاسة نائب الرئيس محمد مخبر اجتماعاً استثنائياً وأصدرت أوامر إلى كل الجهات بحشد إمكاناتها لمتابعة وضع رئيسي ومرافقيه بعد اختفاء المروحية التي كانت تقلهم.

وكانت المروحية متوجهة إلى مدينة تبريز كي يشارك رئيسي بافتتاح مشروع تحسين جودة مصفاة المدينة، بعدما شارك برفقة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في افتتاح سد مشترك على نهر آراس الحدودي بين البلدين.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

دول عربية وأجنبية تعرب عن تضامنها مع إيران جراء حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة رئيسي

آخر الأخبار

سورية تعرب عن تضامنها التام مع إيران وتمنياتها بالسلامة للرئيس رئيسي وللمسؤولين الذين…

آخر الأخبار

الاتصالات والعدل تبحثان آليات تحويل بعض الخدمات العدلية إلى صيغة إلكترونية عبر منصة…

آخر الأخبار

ذهبية وفضيتان لسورية في الريشة الطائرة في بطولة العرب البارلمبية

آخر الأخبار
دول عربية وأجنبية تعرب عن تضامنها مع إيران جراء حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة رئيسي سورية تعرب عن تضامنها التام مع إيران وتمنياتها بالسلامة للرئيس رئيسي وللمسؤولين الذين كانوا معه الخامنئي: على الشعب الإيراني ألا يقلق ولن يكون هناك خلل في عمل البلاد الاتصالات والعدل تبحثان آليات تحويل بعض الخدمات العدلية إلى صيغة إلكترونية عبر منصة «أنجز» ذهبية وفضيتان لسورية في الريشة الطائرة في بطولة العرب البارلمبية بكلفة تقديرية تتجاوز 347 مليار ليرة.. إجازة استثمار جديدة لمشروع مجمع سياحي في طرطوس الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال يوافق على إطلاق المرحلة الثانية من الدعم مجلس الشعب يناقش مشروع قانون إحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية وزير التجارة الداخلية يذكر التجار بمسؤولياتهم المجتمعية.. ويطمئنهم : مستعدون للحوار والنقاش حول أي موضوع والتعاطي بمرونة وفق الأنظمة والقوانين بعد ملفات الفساد والتجاوزات.. هجوم شديد من أعضاء محافظة حلب على بعض المديرين.. ومطالبات بالإعفاء والتقييم المستمر