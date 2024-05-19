هند ظاظا على بعد خطوة من التأهل لأولمبياد باريس

تشرين

خطوة واحدة متبقية لتحقيق الوصول إلى أولمبياد باريس لنجمتنا الذهبية لاعبة كرة الطاولة هند ظاظا، وذلك بعد فوزها بمباراة نصف النهائي على الأردنية تيماء أبويمن بنتيجة ٤ أشواط مقابل شوطين، لتلاقي في النهائي اللاعبة اللبنانية ماريانا ساهاكيان، وهو نهائي مكرر للمرة الثانية تواليا، حيث التقت هند باللاعبة ماريانا في مباراة التأهل لأولمبياد (طوكيو)، وفازت هند بنتيجة ٤ أشواط مقابل ثلاثة، لذلك نتمنى إعادة الكرّة أيضاً وتحقيق الحلم.

يذكر أنه في الدور الأول التقت هند مع ماريانا وانتصرت هند بنتيجة ٤ أشواط مقابل شوط واحد.