تجهيز مركز صحي جديد في ريف الحسكة

الحسكة – خليل اقطيني

قامت مديرية الصحة في محافظة الحسكة اليوم بتجهيز مركز صحي جديد في ريف المحافظة.

وذكر مدير الصحة الدكتور عيسى خلف أن المديرية قامت بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع AAH بتقديم تجهيزات متنوعة لمركز حامو الصحي في ريف القامشلي شمال الحسكة.

مبيناً أن التجهيزات شملت خزانات وطاولات وأسرّة فحص المرضى وكراسي ثلاثية ومفردة ولوحات إعلانية وألواحاً كتابية وحاويات نفايات وبراداً وفلتراً للمياه ومطافئ حرائق ومرواح حائطية وغيرها، وإضافة إلى هذه التجهيزات المكتبية تم تقديم عدة أجهزة طبية للمركز، مكونة من أجهزة لقياس الضغط للأطفال والبالغين وأجهزة فحص رباعية وجهاز قياس سكر الدم وأسطونة أوكسجين مع ساعة ضبط وميزان وزن للأطفال والبالغين وجهاز قياس الطول وجهاز رذاذ وأجهزة قياس الحرارة وأقنعة أوكسجين وحقيبة إسعافية وأدوات فحص نسائية ومجموعات تركيب اللوالب وشرائح كشف الحمل وكذلك أدوات جراحية ومعقمة ومجموعة متنوعة من الكمامات والمعقمات الطبية.

وأكد خلف أن تقديم هذه التجهيزات المكتبية والطبية لمركز حامو الصحي من شأنها رفع مستوى الخدمات الصحية التي يقدمها المركز خدمة لسكان المنطقة والقرى المحيطة بها.

مشيراً إلى أن كوادر مديرية الصحة في الحسكة تمكنت بدعم من منظمة “يونيسيف” في نيسان الماضي من إعادة تأهيل مراكز الفدغمي وكشكش زيانات ومخروم في ريف الحسكة الجنوبي، والتي كانت شبه مدمرة بسبب الجرائم الإ*رها*بية. وتم وضع المراكز الثلاثة في خدمة سكان المناطق الموجودة فيها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الأميركي دمرت 44 مركزاً صحياً من أصل 100 مركز منتشرة في مناطق محافظة الحسكة، إما تدميراً كاملاً أو جزئياً بلا أي مبرر، سوى حرمان السكان من الخدمات الصحية التي تقدمها تلك المراكز.