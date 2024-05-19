بكلفة تقديرية تتجاوز 347 مليار ليرة.. إجازة استثمار جديدة لمشروع مجمع سياحي في طرطوس

تشرين:

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع مجمع سياحي من سوية أربع نجوم في محافظة طرطوس.

ويتضمن المنتجع فندقاً و4 مطاعم و50 وحدة سياحة واصطياف وشاليهات و3 كافيتريات ومسبحاً شتوياً وصالات “جيم” وغرف تجميل وقاعة اجتماعات و4 مسابح خارجية مع مسبح خاص بالألعاب المائية.

ومن المتوقع له أن يوفر 1072 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

الجدير بالذكر أن وزارة السياحة ممثلة بقطاع في مركز خدمات المستثمرين في الهيئة منذ عام 2018، ويقدم هذا القطاع العديد من الخدمات المباشرة والوسيطة الهامة للمستثمرين التي توفر الوقت والجهد، إضافة إلى توجيههم و تزويدهم بكافة البيانات والمعلومات المتوفرة.