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سورية تعرب عن تضامنها التام مع إيران وتمنياتها بالسلامة للرئيس رئيسي وللمسؤولين الذين كانوا معه

دمشق- تشرين:
أعربت سورية عن تضامنها التام مع إيران وتمنياتها بالسلامة للرئيس إبراهيم رئيسي وللمسؤولين الإيرانيين الذين كانوا معه على متن الطائرة التي اختفت مساء اليوم في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران بسبب الظروف الجوية السيئة.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم: “تتابع الجمهورية العربية السورية باهتمام وقلق بالغين حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي وجهود أجهزة الجمهورية الإسلامية في إيران وفرق البحث للوصول إلى مكان الطائرة”.
وأضافت الوزارة: “سورية تعرب عن تضامنها التام مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتتمنى السلامة للرئيس رئيسي وللمسؤولين الإيرانيين الذين كانوا معه على الطائرة وتؤكد ثقتها بقدرة وحكمة إيران دولة وقيادة وشعباً على تجاوز هذا الظرف الصعب واستعدادها لتقديم أي مساعدة ممكنة”.

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