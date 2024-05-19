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سورية تؤكد دعمها لمبدأ “صين واحدة” وتدين التدخل الخارجي في شؤون بكين الداخلية

دمشق- تشرين

أكدت سورية دعمها وتمسكها بمبدأ “صين واحدة” ممثلة بحكومة جمهورية الصين الشعبية، معربة عن إدانتها للتدخل الخارجي في شؤون بكين الداخلية.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم: “مع اقتراب موعد مسرحية التنصيب الرئاسي في تايوان المزمعة بتاريخ 20-5-2024، تؤكد سورية دعمها وتمسكها بمبدأ “الصين الواحدة” ممثلة بحكومة جمهورية الصين الشعبية، كما تدعم جهود الصين لصون سيادة الصين ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية”.
وأضافت الخارجية: “تدين الجمهورية العربية السورية محاولات التدخل الخارجية في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية، وكل الاستفزازات والتصرفات التي من شأنها توتير الأوضاع في منطقة شرق آسيا، وزعزعة الأمن والاستقرار الدوليين”.
وشددت الخارجية على أن سورية تعتبر أن جزيرة تايوان جزء لا يتجرأ من جمهورية الصين الشعبية، وأن هذه الحقيقة لا تتأثر بأي إجراءات أو انتخابات تجري فيها.

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