مستوطنون و”نساء لأجل الهيكل”يجددون اقتحام الأقصى

وكالات "معا"- "وفا "

اقتحم 181 مستوطناً باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم وسط حراسة عسكرية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس أن 116 مستوطناً، و65 عنصراً من شرطة الاحتلال، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية فيها.

ومن جهة أخرى اقتحمت مجموعة مستوطِنات متطرفات من منظمة ما تسمى “نساء لأجل الهيكل” مقر وسطح الخان بالقدس المحتلة، وهو بناء مطل على المسجد الأقصى وعلى القدس القديمة بالكامل، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن المستوطِنات تحدثن عن تهويد القدس وسبل السيطرة عليها.

وكانت ما يسمى “جماعات الهيكل” المتطرفة جددت، دعواتها لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى في الثامن والعشرين من شهر رمضان، في ذكرى ما يسمى “توحيد القدس” واحتلال الجزء الشرقي من القدس.

ونشرت “جماعات الهيكل” دعواتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقعها المختلفة بعنوان” 19 يوماً سنحتفل بمرور 54 عاماً على “تحرير” جبل الهيكل والعودة التاريخية “لشعب إسرائيل”، في “يوم القدس نصعد إلى الهيكل”، داعية لتنفيذ اقتحامات جماعية للأقصى ومسيرات في القدس.