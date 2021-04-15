آخر الأخبارسياسةعربي

بوتين يبحث هاتفياً مع دبيبة التسوية في ليبيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة مسألة التسوية في ليبيا بشكل مفصل.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين ونقلته وكالة “سبوتنيك” أن الرئيس بوتين أبدى استعداد موسكو لمواصلة تعزيز العملية السياسية الليبية لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في ليبيا وتعزيز سيادتها ووحدتها وكذلك ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية التقدمية.

ولفت البيان إلى أنه تم الاتفاق على البدء بوضع اتجاهات واعدة لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات مع الأخذ بالاعتبار التجربة الغنية للتعاون متبادل المنفعة بين البلدين.

ووفق البيان أعرب عبد الحميد دبيبة عن امتنانه لتسليم ليبيا دفعة من لقاح (سبوتنيك v) الروسي المضاد لكورونا.

وشهدت ليبيا ولادة حكومة وحدة وطنية في آذار الماضي كنتيجة لمسار حوار سياسي رعته الأمم المتحدة.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

بورتنيكوف: سورية قوضت الإمكانات القتالية لإرهابيي (داعش)

آخر الأخبار

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتعديل المادة 67 من قانون الاتصالات تشدد عقوبة…

آخر الأخبار

استشهاد عراقي وإصابة 12 بجروح بتفجير إرهابي شرق بغداد

آخر الأخبار

سورية تدين العملية الإرهابية الجبانة التي تعرضت لها منشأة نطنز الإيرانية