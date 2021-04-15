بوتين يبحث هاتفياً مع دبيبة التسوية في ليبيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة مسألة التسوية في ليبيا بشكل مفصل.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين ونقلته وكالة “سبوتنيك” أن الرئيس بوتين أبدى استعداد موسكو لمواصلة تعزيز العملية السياسية الليبية لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في ليبيا وتعزيز سيادتها ووحدتها وكذلك ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية التقدمية.

ولفت البيان إلى أنه تم الاتفاق على البدء بوضع اتجاهات واعدة لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات مع الأخذ بالاعتبار التجربة الغنية للتعاون متبادل المنفعة بين البلدين.

ووفق البيان أعرب عبد الحميد دبيبة عن امتنانه لتسليم ليبيا دفعة من لقاح (سبوتنيك v) الروسي المضاد لكورونا.

وشهدت ليبيا ولادة حكومة وحدة وطنية في آذار الماضي كنتيجة لمسار حوار سياسي رعته الأمم المتحدة.