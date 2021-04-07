قتلى وإصابات في انفجار شرق أفغانستان

المصدر: (شينخوا)

لقي مدنيان اليوم على الأقل مصرعهما وأصيب 15 مدنيا و3 من منتسبي الشرطة الأفغانية في انفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق في مدينة جلال آباد حاضرة ولاية ننغرهار شرق أفغانستان.

ونقلاً عن مصدر محلي فقد وقع الانفجار عندما تم تفجير عبوة بدائية الصنع كانت مزروعة على حاجز مرور على الطريق فى منطقة الشرطة الـ2، وقد نُقل الجرحى إلى مستشفى إقليمي في جلال آباد، وقال المصدر: إن شاحنة “بيك أب” تابعة للشرطة كانت تسير على طول الطريق كانت الهدف المرجح للعبوة.

وصرح منصور شاهغالي من المستشفى الإقليمي لـوكالة “شينخوا” بأن عدد القتلى قد يرتفع لأن أربعة من الجرحى في حالة حرجة، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، ولكن كثيرا ما يلقي مسؤولون عسكريون أفغان باللوم على مقاتلي طالبان في شن مثل هذه الهجمات.