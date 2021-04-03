النشاط الرياضي مستمر

ميادة مخيبر

لاشك في أن إقامة البطولات الرياضية المحلية في هذا الظرف الصعب الذي تمر به رياضتنا هي بمثابة إنجاز رياضي يسجل للاتحادات الرياضية التي تقيم نشاطاتها من دون توقف، فخلال الأسبوع الفائت شهدت صالاتنا العديد من البطولات المحلية على مستوى بطولات الجمهورية، أي إن المشاركة في هذه البطولات تكون من جميع المحافظات ورغم الصعوبات من تنقل وإقامة إلا أن فرقها شاركت ولم تتغيب عن المشاركة، فقبل أيام شهدت صالة مدينة الجلاء في دمشق بطولة الجمهورية للرجال بالكرة الطاولة وكانت مشاركة كبيرة من المشاركين وتميز حفل افتتاحها بالأناقة والتنظيم وهذا يعود إلى الاهتمام الكبير الذي يبذله اتحاد اللعبة في إقامة بطولاته وفي الفئات كافة، كما شهدت بطولة دمشق لبناء الأجسام لفئة الشباب منافسة قوية بين أبطال أنديتها وفرقها ، ويشهد المركز الوطني لكرة المضرب بطولة الجمهورية للشباب بكرة المضرب ، كما أقيم بالتعاون بين اتحاد طلبة سورية – جامعة دمشق مع اتحادي الكاراتيه والتايكواندو بطولات نوعية في اللعبتين، وكل هذه النشاطات الرياضية هي تعبير صادق من القائمين عليها عن إرادتهم القوية في إنجاح النشاط الرياضي وكل حسب الظروف والإمكانات المتاحة من أجل الاستمرار وعدم التوقف إيماناً منهم بأن النشاط الرياضي مهم، ومن الضروري أن تبقى ألعابنا مستمرة في صالاتنا وملاعبنا .. صحيح أن إقامة البطولات والنشاطات الرياضية ضمن الإجراءات الصحيحة المتبعة للوقاية من ” كورونا” ضروري ومهم إلا أنه لن يمنعنا من إقامة النشاطات الرياضية من بطولات محلية أو حتى مباريات الدوري الكروي والسلوي، وستبقى صالاتنا الرياضية وملاعبنا مفتوحة دائماً تستقبل أنشطتها الرياضية المختلفة مع الحرص الشديد على اتخاذ كل الإجراءات الصحيحة لحماية الرياضيين خلال نشاطهم الرياضي .