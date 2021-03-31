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سفير ألمانيا السابق في أنقرة: نظام أردوغان الاستبدادي ينهب مستقبل تركيا

أكد السفير الألماني السابق في أنقرة مارتن إردمان اليوم أن رئيس النظام التركي رجب  أردوغان يسرق مستقبل تركيا ويقمع الحريات من خلال النظام الاستبدادي الذي أسسه فيها.

وقال إردمان في حديث لصحيفة «تاغس شبيغل» الألمانية إن تركيا تتعرض بشكل متزايد لنهب ممنهج للمستقبل من قبل النظام الاستبدادي، هناك حريات أقل وأقل في العديد من المجالات بل بالكاد توجد حريات، نحن نتعامل مع نظام استبدادي.

ورأى إردمان أن تركيا في ظل حكم أردغان الاسبتدادي تبتعد بشكل متزايد عن معايير كوبنهاغن للانضمام للاتحاد الأوروبي وإلى درجة لم يمكن تجاهلها.

ودعا الدبلوماسي المخضرم الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على نظام أردوغان لإخلاله بأهم معايير الانضمام للاتحاد الأوروبي ألا وهو الالتزام بالديمقراطية واحترام حرية التعبير وقال: يجب احترام معايير الانضمام وإذا لم يكن الأمر كذلك فعلى أردوغان تحمل العواقب.

ويعمل أردوغان منذ توليه رئاسة النظام في تركيا على تحويل تركيا إلى دولة الرجل الواحد وإنهاء كل مظاهر الديمقراطية واستهداف المعارضين بالسجن والتضييق ومصادرة الحريات.

«سانا»

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