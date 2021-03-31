تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا في تركيا منذ بدء الجائحة

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم تسجيل 39302 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الوباء في البلاد.

ونقلت «رويترز» عن الوزارة في بيان لها أن الحصيلة اليومية للوفيات بلغت 152 حالة ليرتفع إجمالي ضحايا الوباء إلى 31537 حالة وليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3 ملايين و317 ألفاً و182 إصابة.

وخففت سلطات النظام التركي من إجراءاتها للحد من انتشار الوباء في وقت سابق من هذا الشهر ما أدى إلى زيادة عدد الحالات الجديدة.

وكانت تركيا أعلنت أمس الأول تشديد الإجراءات خلال شهر رمضان الذي سيبدأ خلال أسبوعين لتشمل عودة عمليات الإغلاق الكامل في جميع أنحاء البلاد.

«سانا»