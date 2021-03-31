الصحة: 134 إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا وشفاء 121 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 121 حالة ووفاة 11 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 18909 شفيت منها 12731 وتوفيت 1265 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الأربعاء 31 آذار 2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

50 في دمشق

29 في ريف دمشق

13 في اللاذقية

12 في طرطوس

11 في حلب

8 في حمص

6 في القنيطرة

3 في درعا

2 في دير الزور

=الشفاء:

18 في دمشق

18 في ريف دمشق

17 في طرطوس

17 في حلب

16 في اللاذقية

15 في حمص

10 في درعا

10 في السويداء

=الوفاة:

4 في دمشق

2 في طرطوس

2 في اللاذقية

2 في حلب

1 في حمص