العدوان السعودي يرتكب 175 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي 175 خرقً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقل موقع «المسيرة نت» عن غرفة عمليات رصد الخروقات وضباط الارتباط اليمنية قوله إنه من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و 24 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و138 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن من بين الخروقات غارتين لطيران تجسسي على الجبلية وتحليق 8 طائرات تجسسية في أجواء الفازة والجبلية.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خرق هذا الاتفاق .

«سانا»