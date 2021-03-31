يوتيوب يفك الحظر عن قناة «روسيا اليوم»

أعلن موقع يوتيوب الأمريكي فك الحظر عن قناة «روسيا اليوم» الناطقة بالعربية والتي تم حجبها في وقت سابق من اليوم.

وذكر موقع قناة «روسيا اليوم» أنه أصبح بإمكان رواد موقع يوتيوب مجدداً الوصول إلى حساب القناة والذي يبلغ عدد مشاهداته 2.8 مليار مشاهدة ويضم أكثر من 5.5 ملايين مشترك.

وكان موقع يوتيوب حجب قناة «ار تي» صباح اليوم بعد تلقى القناة 4 مخالفات من المستخدم نفسه المسجل في الولايات المتحدة الأمريكية تحت العلامة التجارية «بيزنس كاجوال» وقد تلقت القناة هذه الإنذارات في وقت قصير من المستخدم نفسه في الفترة من الـ 11 من كانون الثاني حتى الـ 25 من آذار الجاري وهو في حد ذاته أمر غير مسبوق وخاصة أن القضية تخص قناة إخبارية بهذا الحجم والانتشار.

ولقي حجب القناة عن يوتيوب انتقادات صارمة من قبل وزارة الخارجية الروسية حيث أعلنت المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً لحرية التعبير على أيدي الشركات الرقمية الأمريكية.

«سانا»