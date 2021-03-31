الحرارة إلى انخفاض وفرصة لأمطار فوق عدة مناطق

توالي درجات الحرارة غداً انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب المناطق مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في مقدمة امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم مع توقع بهطول زخات من المطر وخاصة فوق المناطق الساحلية والجنوبية الغربية تكون غزيرة أحياناً.

ويكون الجو بارداً نسبياً ليلاً ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في المناطق الوسطى والقلمون صباحاً والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والبادية ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 24 ساعة القادمة..