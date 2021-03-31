السيد نصر الله: دعم سورية القضية الفلسطينية ومحور المقاومة أهم أسباب استهدافها

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنه بعد مضي عشر سنوات على الأزمة في سورية بدأت تتكشف يوماً بعد يوم طبيعة الحرب الإرهابية عليها ومن كان يقف خلفها مشيراً إلى دور الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبعض الأنظمة العربية فيها.

وأوضح السيد نصرالله خلال الحفل التأبيني الذي يقيمه تجمع العلماء المسلمين للراحل الشيخ القاضي أحمد الزين اليوم أن دعم سورية القضية الفلسطينية ومحور المقاومة التي هي الأمل الوحيد لتحرير فلسطين واستعادتها كان أحد أهم الأسباب لاستهدافها.

ولفت السيد نصر الله إلى أن الايام أكدت صوابية موقف المقاومة حول ما جرى في سورية وأنه كان سليماً وصحيحاً ومتناسباً ومنسجماً مع الأساس الذي انطلقت منه.

وحول القضية الفلسطينية أكد السيد نصر الله أن الصمود الفلسطيني أفشل تمرير (صفقة القرن) وأخفاها من التداول قائلاً: إن صفقة القرن ماتت بسبب صمود الفلسطينيين وسقوط أول أضلاعها وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحول الوضع في اليمن أشار السيد نصر الله إلى أن إعلان النظام السعودي عن مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن يندرج ضمن حرب إعلامية جديدة تمارس على الشعب اليمني، موضحاً أن ما جرى عرضه على اليمنيين من وقف إطلاق النار مع استمرار أشكال الحرب هو خداع وتضليل يعكس الرغبة في تحقيق ما عجز عنه في الميدان العسكري.

وفي الشأن اللبناني قال السيد نصر الله: هناك تعقيدات ولكن لسنا في مرحلة اليأس، مؤكداً أن هناك جهوداً جادة وجماعية من أكثر من جهة للتعاون وتذليل العقبات وعلى الجميع إدراك أن لبنان استنفد وقته وآن الأوان للتوصل إلى حل.

“سانا”