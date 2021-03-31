فيديو يوثـق سرقة الاحتلال الأمريكي النفط والغاز السوري من حقول الحسكة

وثق مقطع فيديو نشره موقع سبوتنيك لحظة قيام قافلة صهاريج وآليات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي بعملية سرقة النفط السوري من إحدى الآبار الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الأمريكي وميليشياته من مسلحي “قسد” في الرميلان بريف محافظة الحسكة.

ورصد الفيديو مجموعة من الصهاريج والآليات التابعة للاحتلال الأمريكي وهي تقوم بعمليات تعبئة النفط والغاز من الآبار الواقعة بين قريتي سويدية محمد الدهام وسويدية محمد العليان بريف بلدة اليعربية قرب الحدود السورية ـ العراقية أقصى الشرق من محافظة الحسكة لتقوم بنقلها مباشرة إلى داخل شمال العراق.

ويقع عدد من حقول النفط والغاز في مناطق الجزيرة السورية تحت سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي وميليشياته من مجموعات “قسد” حيث حولت قوات الاحتلال هذه الحقول إلى قواعد عسكرية غير شرعية تمركزت فيها وتقوم بشكل يومي بنقل عشرات الصهاريج من النفط والغاز السوري من هذه الحقول باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي بين سورية والعراق.

“سانا”