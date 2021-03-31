زاخاروفا: الإرهاب الأمريكي الداخلي وراء حجب قناة “روسيا اليوم” عن يوتيوب

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن “إرهابيين أمريكيين داخليين” وراء حجب قناة (روسيا اليوم) العربية عن موقع يوتيوب.

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن زاخاروفا قولها اليوم على موقع فيسبوك: “رغم أن قناة (روسيا اليوم) تتعرض بشكل منتظم لضغوط غير مسبوقة في الدول الغربية حيث تستخدم مثل هذه الأساليب في المنافسة مع قناة تحظى بشعبية واسعة”، معتبرة أن الحديث يدور عن إجراء رقابي جديد من قبل المنصات الأمريكية.

وأضافت زاخاروفا: “إن عمالقة الشبكات الإلكترونية الأمريكية انتهكوا حرية التعبير”، لافتة إلى أنه “أمر معتاد بالنسبة للنخب الأمريكية لكن ما يسمح الأمريكيون لاحتكاراتهم بفعله داخل بلادهم هو شأنهم الداخلي.. بينما الحديث يدور في هذه الحالة عما لا يخضع للقانون الأمريكي”.

وتساءلت زاخاروفا “ماذا يجب أن يحدث كي يفهم الجميع أن العالم كله لا يستطيع التنفس من جراء العبث الأمريكي بحقوق الصحفيين وحرية التعبير”؟، موضحة أن “الفهم المعقول الوحيد” لهذه الإجراءات هو أن ما حدث كان من صنع إرهابيين أمريكيين داخليين.

“سانا”