تمديد التسجيل لأولمبياد اليافعين في الرياضيات والعلوم لغاية الثالث من نيسان

مددت هيئة التميز والإبداع فترة التسجيل للأولمبياد العلمي لليافعين في الرياضيات والعلوم لعام 2021 لغاية الثالث من نيسان.

وكانت الهيئة أطلقت بالتزامن مع اليوم العالمي للرياضيات في الرابع عشر من آذار الجاري الأولمبياد العلمي لليافعين في الرياضيات والعلوم لعام 2021 لطلاب الصفين السابع والثامن للتعليم الأساسي وحددت فترة التسجيل بين 20-3 و1-4-2021 على أن يخضع المرشح بعدها لاختبارات تأهيل إلكترونية.

ويهدف الأولمبياد إلى تطوير مهارات اليافعين في الرياضيات والعلوم وتعليمهم مهارة إدارة الأولويات وتنظيم الوقت والمهارات الفكرية والعلمية من خلال حل المشكلات بأسلوب مبتكر وإبداعي والابتعاد عن الأسلوب العادي أو النمطي واختبار معارف المتسابقين بأسئلة محفزة من خارج سياق المناهج الدراسية وبما يتوافق مع العمر العقلي المتوقع للفئة المستهدفة وذلك لرفد الفرق الوطنية للأولمبياد العلمي السوري بالحالات المتميزة منهم. “سانا”