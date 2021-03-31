طرطوس تتخذ إجراءات لتخفيف الازدحام على محطات الوقود

طرطوس - رفاه نيوف

ناقشت لجنة المحروقات في محافظة طرطوس اليوم برئاسة محافظ طرطوس المحامي صفوان أبو سعدى واقع المحروقات في المحافظة وخاصة في ظل النقص في مادتي البنزين و المازوت، حيث انخفض عدد الطلبات اليومي إلى 8 طلبات بنزين و11 طلب مازوت، وقد

اتخذت اللجنة عدة قرارات للتخفيف قدر الإمكان من الازدحام ومنها زيادة مخصصات الدراجات النارية من كل طلب لمحطات الوقود.

كما أكدت اللجنة على قرارها السابق الذي يقضي بألا يتم تعبئة أكثر من 20 ليتراً للسيارة السياحية الواحدة (مرة كل سبعة أيّام وتوزيع السيارات بحيث يتم تعبئة السيارات التي تنتهي بالأرقام المفردة أيّام الشهر الفردية وتعبئة السيارات التي تنتهي بالأرقام المزدوجة أيّام الشهر الزوجية ،

وتخفيض حصة ميكروباصات النقل العاملة بين القرى ومراكز مدن المناطق إلى 50‎%‎ فيما أبقت على مخصصات الميكروباصات اليومية التي تنقل الركاب بين مدينة طرطوس ومدن مراكز المناطق وذلك بعد تخفيض طلبات المحافظة من المازوت والبنزين لأكثر من النصف.

و كلف المحافظ مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس بمتابعة أي شكوى أو مخالفة ناتجة عن زيادة أجور الشاحنات التي تنقل أسطوانات الغاز والضرب بيد من حديد لكل من يخالف أو يتقاضى أجوراً زائدة.