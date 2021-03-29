مباحثات سورية – عراقية لتعزيز العلاقات الثنائية

بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو مع سفير سورية في بغداد صطام جدعان الدندح اليوم تعزيز العلاقات الثنائية بين سورية والعراق.

كما بحث الجانبان شؤون الجاليتين السورية والعراقية وإمكانية عودة الراغبين من الجالية العراقية في سورية إلى وطنهم.

وقال الدندح في تصريح لمراسلة «سانا» في بغداد أن اللقاء تناول الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة على الشعب السوري من خلال ما يسمى «قانون قيصر» الذي يستهدف الشعب السوري ويحاول عزل سورية عن محيطها الإقليمي والعالمي.

وأضاف الدندح: الوزيرة جابرو ستزور سورية قريباً لبحث موضوع عودة الجالية العراقية في سورية إلى وطنها.