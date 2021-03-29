صباح الخير..

رغم الحرب الكونية المستمرة منذ عشر سنوات، ورغم الظروف الصعبة، ورغم الاحتلال الأمريكي لسلة سورية الغذائية والنفطية والغازية والمائية والكهربائية، ورغم احتلال النظام التركي للشريط الحدودي الخصب، ورغم تكالب أكثر من 100 دولة للنيل منها، ورغم تدمير 80 % من... المزيد ←