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الإثنين,29 مارس , 2021
صحيفة تشرين -
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الأخبار
مادورو: «النفط مقابل اللقاح» لتطعيم الفنزويليين ضد كورونا
تعويم جزئي للسفينة «إيفر غيفن»
مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 29-3-2021 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في كل من مناطق: غابة الأسد- أكاديمية الأسد- الليرمون- العيس- سبخة الجبول- حريت...
مظاهرات في فرنسا تنديداً بسياسات حكومة ماكرون
الحرس الثوري الإيراني يقتل إرهابياً في محافظة خوزستان
السوري القومي الاجتماعي: نعمل على مواجهة الخطرين الصهيوني والتركي
في أسواق درعا .. تراجع نسبي بأسعار المواد
ضبط وكر وأسلحة لإرهابيي "داعش" في ديالى والأنبار بالعراق
التجارة الداخلية تحدّد أسعار بعض السلع الأساسية
روسيا مستعدة للمساعدة بحل مشكلة السفينة العالقة في قناة السويس
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لقطة اليوم
صباح الخير..
لقطة اليوم
صباح الخير..
في
29 مارس , 2021
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