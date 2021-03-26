ثلاث غواصات نووية روسية تخرج من تحت جليد الشمال بوقت واحد

أعلن القائد العام للبحرية الروسية الأدميرال نيكولاي يفمينوف اليوم عن خروج ثلاث غواصات نووية تابعة للبحرية من تحت الجليد معاً في القطب الشمالي وذلك لأول مرة في تاريخ روسيا الحديثة.

ونقلت سبوتنيك عن يفمينوف قوله في تقريره إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين إنه لأول مرة في تاريخ البحرية تطفو من تحت الجليد ثلاث حاملات صواريخ نووية في إطار رحلة استكشافية واحدة، موضحاً أن سماكة طبقة الجليد بلغت متراً ونصف المتر حيث خرجت الغواصات من تحته بموجب قرار موحد وخطة واحدة في الوقت المحدد في منطقة نصف قطرها 300 متر.

وأشار إلى أن مجمع دراسات التدريبات القتالية التي أجرتها البحرية الروسية أظهرت قدرة الأسطول الروسي على العمل في خطوط العرض الشمالية. “سانا”