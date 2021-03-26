النرويج تمدد تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا حتى 15 نيسان

مدّدت السلطات الصحية النرويجية اليوم تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا حتى الـ 15 من نيسان القادم، معتبرة أن هناك ضرورة لتعميق دراسة آثاره الجانبية المحتملة بعد ظهور حالات خطيرة من جلطات الدم.

ونقلت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية عن غير بوكهولم المسؤول بالمعهد النرويجي للصحة العامة قوله في بيان اليوم: إن “قرار التعليق صعب ولكنه مبرر” ،مشيراً إلى أن هناك حاجة لمزيد من الدراسات حول هذه الحالات.

بدورها قالت كاميلا ستولتنبرغ رئيسة منظمة الصحة العالمية لـ “راديو إن آر كيه”: إن “أهم شيء هو تحديد ما إذا كانت هناك علاقة سببية بين التطعيم بهذا اللقاح وهذه الآثار الجانبية الخطيرة للغاية كما نعتقد”.

وكانت وكالة الأدوية النرويجية أعلنت في كانون الثاني الماضي عن إطلاق تحقيقات في وفاة 23 شخصاً بعد تلقيهم لقاحاً ضد فيروس كورونا.

“سانا”