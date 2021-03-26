على ذمة (حماية المستهلك) .. الأسعار إلى انخفاض

مركزان الخليل

بدأت أسعار العديد من السلع والمواد الغذائية تشهد انخفاضاً تدريجياً على ضوء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، وأدت إلى انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية و ايضا قيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برصد حركة البيع والشراء في الأسواق وأسعار المواد ومنع المنتجين الذين حاولوا خلق حالة من الفوضى في السوق والقيام بعمليات تجارية غير قانونية في النشاط التجاري.

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق عدي شبلي أنه من خلال رصد أسواق الجملة بالزبلطاني والدقاقين في دمشق ثبت انخفاض واضح بأسعار المواد الغذائية بشكل عام مقارنة مع أسعارها خلال الأسبوع الماضي و تشهد الأسواق الآن وفرة بالسلع الغذائية المختلفة الأساسية وغير الأساسية وذلك بفضل الإجراءات الحكومية الأخيرة .

واستعرض شبلي كيف قام فريق المديرية بالرصد والتقصي لآلية حركة الأسعار والبيع والشراء في الأسواق مؤكداً أنه خلال اليومين الماضيين، ومقارنة بالأيام السابقة تبين انخفاض سعر كيلو غرام السكر من /2700/ ليرة إلى /2500/ ليرة، كما انخفض سعر الكيلو غرام الرز الصيني من 3200 ليرة إلى 3000 ليرة، والرز الإسباني من 4600 ليرة إلى 4400 ليرة ، وسعر ليتر زيت عباد الشمس من 11000 ليرة إلى 9500 ليرة، وسعر زيت الصويا من 10500 ليرة إلى 9000 ليرة، وسعر كيلو غرام السمن النباتي من 10500 ليرة إلى 10000 ليرة، وكيلو غرام الشاي البيكو من 28000 ليرة إلى 26000 ليرة، وكيلو غرام الطحينة من 10500 ليرة إلى 9500 ليرة وكيلو غرام المعكرونة من 3200 ليرة إلى 3000 ليرة وعلبة السردين من 1750 ليرة إلى 1600 ليرة.

من جهته أكد أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد حلاق أن أسعار المواد الغذائية سواء ضمن شركات التوزيع أو منافذ البيع بدأت تشهد انخفاضاً وقال: إن هذا الانخفاض لم يظهر بالسعر المعلن لكن كثير من المواد تباع بأرخص من التسعيرة المعلنة كالزيوت والسمون والسكر والشاي والأرز وغيرها، وقد ثبت انخفاض السلع الغذائية خلال اليومين مقارنة بالأيام الماضية بنسبة تتراوح مابين 10 إلى 15 في المئة.

وطلب حلاق من المواطنين أن يدركوا هذا الانخفاض و(يفاصلو) أصحاب منافذ البيع و(يساوموهم) بلغة السوق.

وحسب رأي حلاق أن المحرك الأساس للأسواق هو التنافسية وتوفير المواد وقال: إن الشعارات والندوات واللقاءات لاتؤت ثمارها، الثمار تكمن دوماً في توفر المواد وفي التنافسية مؤكداً أن مختلف السلع والمواد الغذائية متوفرة في الأسواق، ولايوجد نقض بأي مادة، وهناك الآن محاولات من غرفة تجارة دمشق لتشجيع تخفيض أسعار السلع أكثر وقامت الغرفة برصد 65 سلعة غذائية لوحظ انخفاض سعرها .

وأشار أمين سر غرفة تجارة دمشق إلى أهمية الجهود التي بذلتها الحكومة خلال الأسابيع الماضية من أجل تخفيض أسعار المواد مؤكداً ضرورة أن تترافق هذه الجهود مع جهود تخفيض الرسوم على السلع والمواد الغذائية الأمر الذي سينعكس أكثر إيجابية في تخفيض الأسعار لصالح المواطنين والمستهلكين.