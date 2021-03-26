ميليشيا “قسد” تفرض حصاراً على مخيم الهول للاجئين تمهيداً لاقتحامه

فرضت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي طوقاً أمنياً بعشرات من مسلحيها على مخيم الهول للاجئين الذي تسيطر عليه الميليشيا وقوات الاحتلال الأمريكية بريف الحسكة الشرقي.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا في الحسكة أن العشرات من مسلحي ميليشيا “قسد” بدأوا منذ صباح اليوم الانتشار في محيط المخيم الذي يقطنه أكثر من 70 ألف شخص وأقاموا 15 حاجزاً مسلحاً حوله تمهيداً لاقتحامه بمساعدة قوات الاحتلال الأمريكية وتنفيذ عمليات اختطاف واسعة في المخيم.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا أقامت أيضاً حواجز مسلحة على طول الطريق الواصل بين مخيم الهول ومدينة الحسكة ومنعت الحركة من وإلى المخيم.

وداهمت ميليشيا “قسد” مخيم الهول على امتداد السنتين الماضيتين واختطفت العشرات من قاطنيه واقتادتهم إلى جهات مجهولة وذلك على خلفية هجمات نفذها مجهولون على عدد من مسلحي الميليشيا وأدت إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين.

وتحتجز قوات الاحتلال الأمريكي في مخيم الهول شرق الحسكة عبر ميليشيا “قسد” المدعومة منها آلاف المهجرين السوريين في ظروف مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية في ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة من مياه وأدوية وطبابة وغذاء وأمن وغيرها.