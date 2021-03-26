بيلاروس تحبط هجومين إرهابيين في مينسك ومحيطها

أحبطت السلطات في بيلاروس هجومين إرهابيين بالعاصمة مينسك ومحيطها.

ونقلت وكالة تاس عن المتحدثة باسم وزارة الداخلية البيلاروسية أولغا تشيمودانوفا قولها: إن “هيئات حماية القانون في البلاد أحبطت الهجومين الإرهابيين في العاصمة مينسك ومحيطها”، لافتة إلى أن أحد سكان منطقة بينسك التابعة لمقاطعة بريست كان يعتزم تنفيذ الهجومين في العاصمة وفي إحدى الوحدات العسكرية في مقاطعة مينسك.

وأضافت تشيمودانوفا: إن رجال الأمن في بلدة بيتشي قرب العاصمة اعتقلوا الليلة الماضية شاباً يبلغ من العمر 35 عاماً كان يعتزم ارتكاب عمل إرهابي في وحدة عسكرية قريبة وتنفيذ هجوم آخر في العاصمة، مشيرة إلى أن رجال الأمن تمكنوا من منع وقوع الجريمتين بعد العثور على العبوات الناسفة المعدة لذلك.

وأوضحت تشيمودانوفا أن التعليمات الخاصة بالتحضير للهجوم صدرت عن مجموعة من الأفراد المرتبطين بمجلس تنسيق المعارضة في البلاد.

وأكدت بيلاروس في أكثر من مناسبة أن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد قبل أشهر يتم تنسيقها من الخارج فيما أوضح الرئيس الكسندر لوكاشينكو أن الغرب يتدخل بشكل مباشر في الوضع بالجمهورية عبر إدارة الاضطرابات من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

“سانا”