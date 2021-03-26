قواعد الفتوة وكرة اليد ضمن اهتمامات الإدارة الزرقاء

ديرالزور – مالك الجاسم

أكد صلاح ربيع نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفتوة وخلال حديثه لــ «تشرين» بأنه وبعد صدور قرار تشكيل إدارة نادي الفتوة قبل إنطلاق الدوري بحوالي واحد وعشرين يوماً ، وبحكم وجود قسم من الإدارة في دمشق تكفلت بتجهيز فريق كرة القدم ، وبقية أعضاء الإدارة الموجودين في ديرالزور حملت جوانب العمل الآخر ، وفي مقدمتها: استعادة الحافلة المخصصة للنادي ، والأمر الثاني هو ترميم مقر النادي القديم والكائن في حي الرشدية.

وقد بذلنا جهوداً مضاعفة في هذا الموضوع ، وحققنا قسماً كبيراً من إعادة ترميمه ، والأهم من ذلك كان التركيز على قواعد النادي ، والتي لم يكن لها أي اهتمام سابق ، ووضعنا جدول عمل يعتمد على بندين الأول: كرة القدم ، والثاني: كرة اليد .

ويضيف الربيع أولينا كرة القدم الاهتمام الكبير، والعناية الكبرى لقواعد كرة القدم ، وقمنا بتشكيل فرق البراعم والأشبال والناشئين ، وفريق مواليد 2005 والذي كان رديفاً للشباب ، وفريق الشباب ، وفريق رديف الرجال ، وقد تم دعم الفرق بما تحتاجه من مستلزمات ضمن إمكانات النادي ، والذي يعتبر من الأندية التي لا يوجد بها استثمارات ، ونعتمد على دعم أبناء النادي من المحبين والمخلصين .

أما في كرة اليد ، فلم نغفل هذه اللعبة كونها تأتي في المرتبة الثانية بعد كرة القدم ، وهي من الألعاب الشعبية التي تلقى متابعة واهتماماً ، لذلك كان لها نصيب كبير من هذا الاهتمام ، إضافة إلى ذلك فقد تم تشكيل لجنة لكرة اليد تولت أمور اللعبة ، قمنا بدعمها ضمن إمكانات الإدارة ، وتم تشكيل فريق براعم من مواليد 2007 / 2008 ، وفريق أشبال من مواليد 2005 / 2006 ، وشاركنا في بطولة الأشبال بعد انقطاع دام أحد عشر عاماً ، ومع هذا فقد قدم الفريق مستوى يليق باسم الفتوة ، وعانينا من مشقة السفر والتنقل برغم أن حافلة النادي موجودة أمام مقر اللجنة التنفيذية ، فلم يتم إصلاحها رغم أننا دفعنا أجور نقل حوالي 800 ألف ليرة.

ويختم الربيع قائلاً : مشاركتنا في دوري كرة اليد كانت مجدية ، والفريق يحتاج إلى صبر ، وخلال الفترة القادمة سيكون لهذا الفريق شأن على ساحة كرة اليد ، والقادم سيكون أفضل .