قرية حبران سياحية مع وقف التنفيذ

السويداء - طلال الكفيري

على الرغم من امتلاك قرية حبران الواقعة إلى الجنوب الشرقي من محافظة السويداء للعديد من المعالم السياحية الهامة بدءاً من قلعة المنارة وانتهاءً بمغارة الشلالة، إلا أن هذه القرية ووفق سكانها المحليين لم يتم إدراجها وحتى هذا التاريخ ضمن قوائم السياحة الشعبية والبيئية، علماً أنها كانت من ضمن القرى المقترحة لوزارة السياحة منذ حوالي ست سنوات كقرية سياحية.

مدير سياحة السويداء – يعرب العربيد قال لـ(تشرين): إن إدراج قرية حبران ضمن قوائم السياحة الشعبية والبيئية يتطلب أولاً شق وتعبيد العديد من الطرق الحيوية والهامة داخل القرية القديمة، لكونها بحاجة إلى صيانة وتأهيل خاصة وأنه يغلب عليها صفة التحفير، إضافة إلى تأهيل الطريق الواصل إلى قلعة المنارة الذي مازال من دون تنفيذ وتعبيد ، والمسألة المهمة هي نقل مكب النفايات من مكانه الحالي لكونه يقع بالقرب من مغارة الشلالة الطبيعية، الأمر الذي يؤدي إلى تشويه الوجه الجمالي لهذه المغارة من جراء النفايات المرمية بشكل عشوائي بالقرب منها، عدا عن ذلك فالمغارة بحاجة أيضاً إلى أعمال تأهيل وتعزيل، علماً أن تأهيل هذه المغارة سياحياً سيكون له أثر إيجابي على القرية بشكل خاص والسياحة بشكل عام لكونها ستشكل نقطة جذب سياحية مهمة.

لافتاً إلى أنه من الضروري أيضاً إنارة المواقع الأثرية الواقعة ضمن القرية و خاصة قلعة المنارة، التي باتت بحاجة إلى أعمال ترميمية وتأهيلية كبيرة،والأهم من كل ما ذكر هو العمل على ترميم البيوت والمنازل القديمة والأرصفة الطرقية وبالتالي إظهارها بشكل لائق.

بدوره، قال رئيس بلدية حبران حكمت العنداري: إن تعبيد وترميم الطرق والأرصفة داخل القرية القديمة يحتاج إلى سيولة مالية كبيرة وهذا غير متوافر حالياً، وبالنسبة لنقل مكب النفايات القريب من مغارة الشلالة يحتاج إلى توافر المكان البديل للمكب الحالي وحالياً البديل غير متوافر .